Scuola | saggio nel Salernitano ma gli attori sono i prof

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) –liceali per un giornodi teatro. E’ l’originale iniziativa del liceo scientifico e classico “Alfonso Gatto” di Agropoli, che il giorno 18 gennaio andrà in scena con la rappresentazione teatrale “Finto finale” che si terrà al teatro cittadino “De Filippo”. Una iniziativa che vedrà impegnati sul palcoscenico la preside, Anna Vassallo, e numerosi tra docenti e non docenti del locale liceo coordinati dallaessoressa Cinzia Gliubizzi e il cui ricavato sarà devoluto interamente all’“Associazione Orizzonte Onlus”, impegnata da anni nella costruzione di una struttura polifunzionale per l’accoglienza di ragazzi disabili. Per decine di ore, dall’inizio dello scorso anno scolastico, preside,essori e personale Ata hanno indossato i panni degli, ...