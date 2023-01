Scuola | ecco il docente tutor Valditara | “Dal prossimo anno uno in ogni classe per seguire gli studenti difficili”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Servirà per “in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento”, ma anche “quelli molto bravi che magari insiiano e che hbisogno di accelerare”: il ministro dell’Istruzione Giuseppeannuncia l’arrivo dalscolastico delin. “Dovrà avere una formazione particolare – spiega il ministro in un’intervista al Messaggero – e anche essere pagato di più, lavorerà in team con gli altri insegnanti”. Prima che la riforma veda la luce a settembre, verrgradualmente avviati corsi di formazione specifica per questa nuova figura didattica. Il ruolo delsarà ...

Il Sole 24 ORE

cos'è successo nel fuorionda Belen Rodriguez e Teo Mammucari non condurranno più Le Iene ... di trovare unain difficoltà che necessitasse di aiuti a cui devolvere il loro bonus . Oggi l'...... Servizi online - Sportello Telematico - Servizi Scolastici e per l'infanzia - Andare alla...le indicazioni utili per l'invio delle domande di iscrizione per ciascun Istituto Comprensivo ... Scuola, via alle iscrizioni online: ecco come funzionano Il Ministero dell'Istruzione ha approvato i nuovi «programmi educativi federali» per gli studenti che frequentano le scuole elementari, medie e superiori. I ...L'assessore regionale Scajola: "Spazi strategici per potenziare la formazione degli alunni". Il sindaco De Ponti: "Tre anni di lavori no stop per raggiungere l'obiettivo" ...