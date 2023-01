Scuola | al via le iscrizioni online fino al 30 gennaio | come fare

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono partite alle 8 di questa mattina leper l’anno scolastico 2023/2024. La procedura via web coinvolgerà 1,3 milioni di studenti e le loro famiglie. Le domande dovranno essere inviate esclusivamenteper tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Rimangono cartacee le domande d’iscrizione alladell’infanzia. Leriguardano anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito alla procedura telematica. Iscrizioneinfanzia Rimane cartacea la procedura per le scuole dell’infanzia, ovvero quelle che ...

Il Sole 24 ORE

... il contributo regionale amplia inoltre la capacità d'intervento di ogniinnalzando del 20% ... ' Il 18 marzo 2021 - spiega Bongioanni - la VI Commissione da me presieduta ha dato illibera ...Ascolta Claudio Naddeo su ripresaIl file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederloEmail . Per ... Scuola, da lunedì 9 gennaio via alle iscrizioni on line: ecco come funzionano Però in Italia ci sono ancora molti bravi insegnanti, ricchi di esperienza e di conoscenze, interpreti preziosi di un rigoglioso patrimonio culturale. Questo bene non va dissipato, ma messo a frutto p ...Lecco, la 74enne stava accompagnando il bimbo a scuola quando ha visto il veicolo e ha spinto via il piccolo ...