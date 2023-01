Scuola | al via le iscrizioni online Chi deve presentare domanda

Il Sole 24 ORE

...le iscrizioni online dellaper il 2023/2024 per circa 1,3 milioni di studenti italiani che si apprestano a iniziare le elementari e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Per...In primo luogo, ilalle iscrizioni è scattato come da programma oggi 9 gennaio alle 9 del ... Scatta ufficialmente l'iscrizioneprimaria e media dal 9 gennaio: conosciamo i requisiti per ... Scuola, via alle iscrizioni online: ecco come funzionano In provincia di Lecco, una donna si è buttata sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo è uscito illeso dall’incidente, ma la nonna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...