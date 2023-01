“Scoperta la verità choc” C’è posta per te | bomba su Valentina e Stefano dopo la puntata

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Come di tradizione,il lungo periodo di festività natalizie, Maria De Filippi è tornata in televisione con una nuova, attesissima stagione di C’èper te, il programma televisivo al quale tiene di più nonché il preferito di Maurizio Costanzo.la prima, già un gran colpo di scena su. Lui proprio non riusciva a passare sopra al tradimento subito e di conseguenza a perdonare, la moglie con la quale negli ultimi anni ha dato vita a una numerosa famiglia, con la nascita di tre figli. Maria De Filippi, a C’èper te, ce l’ha messa tutta per spingeread aprire la busta. Ora la sorpresa. C’èper te, lasu ...