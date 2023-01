Scontro tra auto e scooter | a Napoli 20enne muore al Corso Vittorio Emanuele

Leggi anche Scontritrecento tifosi di Napoli e Roma sull'A1, un ferito e traffico in tilt: 'Avevano bastoni e lanciavano petardi' Cosa è successo sull'A1,tifosi di Napoli e Roma in ...... Ballando con le stelle, la conduttrice lo rivela solo ora: 'Garko avrebbe meritato di vincere' Ele polemiche, gli scontri e le liti è finita anche l' ultima edizione di Ballando con le stelle ...Abodi, il ministro dello sport commenta i disordini avvenuti in un autogrill tra i tifosi di Roma e Napoli quest’oggi con parole dure Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il ministro dello Sp ...Serie A 2022-23 Milan-Roma top e flop: tra i rossoneri Kalulu, Pobega e Tonali bene fino alla fine. Male la difesa della Roma ma tra i giallorossi si salvano Abraham e Ibanez.