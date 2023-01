Scontri ultras sull’A1 | il Napoli scrive al Ministro Piantedosi | “L’Inghilterra negli anni ’80 è stata drastica”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo gliche si sono registrati sull’Autostrada A1 tradeldella Roma, la società partenopea ha emesso un comunicato di condanna degli “atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull’autostrada A1, anche persone che tra l’altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico”. Poi si legge ancora: “’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci. Auspichiamo che ildell’Interno, Matteo, voglia ...

RomaToday

Così una dichiarazione, stamani, del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, sulle indagini suglifranapoletani e romanisti in autostrada ieri all'area di servizio di Badia al Pino, ...All'indomani deglitradi Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino il presidente della Figc Gabriele Gravina ha condannato "in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il ... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito Linus commenta gli scontri tra ultras di Roma e Napoli in autostrada: “Tifosi preistorici”. E invita a una riflessione: il commento a Deejay Chiama Italia ...Tafferugli a Badia al Pino, la stessa area di servizio dove l'11 novembre 2007 perse la vita un tifoso della Lazio, colpito dall'agente Spaccarotella Un tremendo e agghiacciante… Leggi ...