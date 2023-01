Scontri ultras Roma-Napoli in A1 180 identificati | Tanti feriti | azione dei napoletani studiata

(Di lunedì 9 gennaio 2023) «Da quello che so ierano già pronti, stavano all’autogrill e inisti sono scesi. So che ci sono stati parecchi: ile hanno date, pure parecchie, anche qualche napoletano...

RomaToday

...individuare tutti i responsabili degliavvenuti ieri in A1 , tra i supporters di Roma e Napoli. Finora c'è stato un unico arrestato come scrive l'Ansa : si tratta di Martino Di Tosto,...Il comunicato del Napoli in merito aglitra i tifosi partenopei e quelli della Roma verificatosi ieri Di seguito il comunicato del Napoli suglicon glidella Roma. COMUNICATO - "Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando ... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito L'avvocato del tifoso romanista coinvolto negli scontri sull'A1 rigetta la tesi della premeditazione e lamenta impreparazione della polizia ...(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia ...