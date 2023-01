Scontri ultras Napoli-Roma | Gazzetta | “La resa dei conti a lungo rinviata”

RomaToday

Glidi ieri tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma sull'Autostrada A1 hanno fatto tornare a bruciare una ferita mai rimarginata e riproposto il problema deglidel mondo del calcio.Gabriele Gravina , presidente della Figc, ha commentato a margine di un evento nella sede Rai glisull'A1 tra glidi Roma e Napoli: ' Condanniamo in maniera decisa episodi del genere. Bisogna inasprire le sanzioni e far sì che questi soggetti vengano espulsi dal nostro sistema . ... "Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte l ...