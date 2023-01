Scontri ultras A1 | vedova Raciti | “Ho rivissuto il mio dolore”

Leggi su italiasera

"Questi segnali di violenza non mi sono nuovi, c'erano già prima della morte di mio marito. Poi, dopo la tragedia, il 2 febbraio 2007, quasi 16 anni fa, lo Stato mi ha promesso che non sarebbero più accaduti questi fatti. Il 2007 lo chiamarono l'anno zero, doveva essere l'anno di cambiamento. Ci sono stati momenti bui e pesanti con la pandemia e ora, subito dopo Natale, rivedere queste scene mi ha hanno fatto molto male, mi hanno fatto rivivere il mio, la mia sofferenza. E pensare che altre famiglie ieri si potevano ritrovare in un attimo a vivere la tragedia che ho vissuto: è inaccettabile vivere queste situazioni". Così Marisa Grasso, la vedova dell'ispettore Raciti, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sugli scontri tra ultrà di Napoli e Roma sull'A1.