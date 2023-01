Scontri ultras A1 | chi è tifoso Roma arrestato

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si chiama Martino Di Tosto l’ultrà dellaper glitra tifosi giallorossi e napoletani lungo l’Autostrada A1 nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino. Il 43enne era già stato coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell’Hellas Verona. Per Di Tosto si terrà domani l’udienza direttissima per la convalida dell’arresto. Di Tosto ieri era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo, dopo essere rimasto ferito negli. Dopo le cure in ospedale, ilè stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura. Le sue condizioni di salute sono giudicate buone. Il 43enne è stato ferito con un’arma da taglio alla coscia e al polpaccio. Nel frattempo continuano le indagini le indagini ...