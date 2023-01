Scontri ultras A1 | chi è tifoso Roma arrestato

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si chiama Martino Di Tosto l’ultrà dellaper glitra tifosi giallorossi e napoletani lungo l’Autostrada A1 nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino. Il 43enne era già stato coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell’Hellas Verona. Per Di Tosto si terrà domani l’udienza direttissima per la convalida dell’arresto. Di Tosto ieri era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo, dopo essere rimasto ferito negli. Dopo le cure in ospedale, ilè stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura. Le sue condizioni di salute sono giudicate buone. Il 43enne è stato ferito con un’arma da taglio alla coscia e al polpaccio. Nel frattempo continuano le indagini le indagini della ...

RomaToday

Sugliavvenuti ieri sulla A1 sono a lavoro anche gli agenti della Digos di Roma che stanno ... Anche la Digos di Roma è al lavoro per identificare gligiallorossi coinvolti nei tafferugli ...All'indomani deglitradi Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino il presidente della Figc Gabriele Gravina ha condannato "in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il ... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito 15 minuti di guerriglia tra ultras della Roma e del Napoli. Un ferito, in maniera non grave. Che poi in serata viene arrestato per rissa aggravata. Traffico autostradale dell'A1 in tilt per almeno un ...La squadra partenopea ha preso posizione riguardo quanto accaduto domenica pomeriggio sull’autostrada A1 Attraverso un comunicato ufficiale il Napoli ha preso una netta posizione in merito agli scontr ...