Scontri ultrà su A1 | procura indaga per ora per rissa

Repubblica Roma

Identificati circa 180 tifosi di Roma e Napoli. Domani direttissima per il capodella Roma ferito e arrestato. Calcio Napoli auspica 'interventi radicali' come avvenne per gli hooligans ...commenta Dopo glitranapoletani e romanisti domenica all'area di servizio di Badia al Pino (Arezzo) sull'A1, la procura ha aperto un fascicolo d'indagine con una prima ipotesi di reato per rissa. In base ... "I romanisti sono venuti a fare la guerra". La risposta: "Vi buchiamo". Così gli ultrà hanno prepararato la …