Scontri tra ultras sulla A1 | arrestato il ferito e quasi 200 identificati Napoletani forzano posto di blocco a Genova | spranghe in auto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Adesso la richiesta è di rispondere con il pugno duro. Rapidamente e in maniera puntuale. Le scene da far west lungo la carreggiata est della A1 all’altezza di Arezzo con centinaia di tifosi di Napoli e Roma che si sono fronteggiati vicino l’area di servizio Badia al Pino hanno provocato sgomento e rabbia. E dal governo è arrivato l’input di un giro di vite contro la violenza ultrà, solo parzialmente possibile riguardo alle “pene” come dimostrano le fughe in avanti e le marce indietro degli scorsi anni. Intanto c’è da ricostruire cosa è accaduto domenica verso l’ora di pranzo. Uno scontro premeditato, è la tesi maggiormente accreditata in ambienti investigativi. Tutto dovrà essere rimesso in fila attraverso le chat e i messaggi sul web, oltre che grazie alle telecamere di videosorveglianza, visto che difficilmente si troveranno sponde negli ambienti, ...