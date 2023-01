Scontri tra ultras di Napoli e Roma in autostrada | un ferito

La Repubblica Firenze.it

ultras: 'Preparavano un agguato contro i romanisti' Continua a far discutere lo scontroultras del Napoli e della Roma avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo in un autogrill nei ...... oggi guida tecnica dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio anch'Io lo sport del rendimento della squadra rossonera allenata da Stefano Pioli e dei gravissimi fatti legati agliultras di ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata per 50 minuti, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di … Scontri Roma Napoli, le parole dei ministri allo Sport e Infrastrutture Abodi e Salvini Scontri Roma Napoli, le parole dei ministri allo Sport e Infrastrutture Abodi e Salvini ...Dopo due stagioni (ultimo incontro nel 2020 in Serie A) Inter e Parma si ritrovano agli ottavi di finale della Coppa Italia. In questa competizione le due squadre si sono incontrate poco negli ultimi ...