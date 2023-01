Scontri tra tifosi sull’A1 | identificate 195 persone | un arresto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’autostrada A1 ieri, domenica 8 gennaio, è diventata teatro di pericolositra. Da una parte le tifoserie della Roma e dall’altra quelle del Napoli che non hanno esitato a darsi battaglia a colpi di spranghe e bastoni. Ad essere coinvolti nei tafferugli — che hanno paralizzato il traffico per circa un’ora creando non pochi disagi — 350 ultras. Tutto è cominciato nell’area di servizio di Badia al Pino, la medesima dove, nel 2007, perse la vita Gabriele Sandri. Europa League, idel Betis si scatenano a Roma: tappeto di rifiuti a Piazza del Popolo, identificati parte deiOggi, a poche ore di distanza dal terribile accaduto che solo per una mera e fortuita casualità non ha sfiorato la tragedia, gli agenti della Digos sono riusciti ad ...

