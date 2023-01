Scontri tra tifosi sull’A1 | chi è Martino di Tosto | l’ultras giallorosso arrestato

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Com’è tristemente noto, ieri — domenica 8 gennaio — l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Monte San Savino ed Arezzo è stata bloccata per circa un’ora a seguito dello scontro tra alcuniappartenenti, rispettivamente, alle tifoserie del Napoli e della Roma. Una vera e propria azione di guerriglia urbana quella che si è verificata ieri. Tutto ha avuto inizio nell’area di servizio di Badio al Pino, qui gli ultras si sono scontrati con tanto di bastoni e spranghe. Per alleggerire la tensione sono intervenute le forze dell’ordine che hanno evitato l’ulteriore peggioramento di una situazione già precaria.tradiOggi, a distanza di alcune ore dai fatti una parte deiè stata identificata. Si ...

...della procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per nove persone in relazione agli...le persone che rischiano di finire sotto processo anche l'ex leader romano di Forza Nuova, ...Nel 2013 - si ricorda - partecipo' ache ebbero come oggetto il pullman dell'Hellas Verona. Rispetto a quanto avvenuto ieri, invece, gli investigatori della Polizia scientifica stanno ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata per 50 minuti, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di … La nota sul sito: 'Condanniamo fermamente l'accaduto. Auspichiamo che il Ministro dell'Interno voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali' Il Napoli prende posizione sugli..È Martino Di Tosto l'ultrà della Roma arrestato dopo gli scontri di domenica pomeriggio sull'autostrada A1, all'altezza dell'autogrill di Badia al Pino.