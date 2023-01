Scontri tra tifosi | la madre di Ciro Esposito a iNews24 | “Forse la morte di mio figlio non ha insegnato nulla”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stando a una prima ricostruzioni delle indagini, idella Roma e del Napoli che ieri si sono scontrati nell’area di servizio sull’A1, si sarebbero dati appuntamento. Il motivo potrebbe essere stato un regolamento di conti per l’omicidio di, ucciso nel 2014 dal romanista Daniele De Santis. Per questo abbiamo intervistato Antonella Leardi, L'articolo proviene da.it.

Agenzia ANSA

'La Santa Sede - ha ribadito inoltre - segue anche con preoccupazione l'aumento della violenza... ma purtroppo si trova ad essere teatro di. Confido che essa possa ritrovare tale vocazione ...lavoratori e polizia L'uomo che ha postato i video online afferma che la protesta si sarebbe generata in conseguenza ai licenziamenti avvenuti nella fabbrica di produzione farmaceutica ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca (LaPresse) Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli. I tafferugli ...Si chiamava Mariangela Iorio, era una psicologa e psicoterapeuta, vicepresidente della Commissione di pari opportunità della Regione Molise e aveva 39 anni, la donna deceduta ieri, domenica 8 gennaio, ...