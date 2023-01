Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada | parla la mamma di Ciro Esposito | “Inutile fare appelli | lo Stato deve intervenire”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La partita di ieri ha visto iltornare alla vittoria dopo il ko di San Siro: a Marassi, gli azzurri si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Osimhen e di Elmas dal dischetto. Se il campo ha fatto vedere cose positive, tutto ciò che si è vissuto prima della partita è assolutamente da dimenticare: nel pomeriggio, sull’nei pressi di Firenze, nell’area di servizio di Badia al Pino, ci sono statimolto violenti tradele della, in strada verso San Siro.che hanno provocato 15 km di coda e il blocco dell’per più di un’ora. Non solo: un tifoso dellaè anche finito in ospedale con profonde ferite da taglio. Lo stesso tifoso è...

La Repubblica Firenze.it

C'è stato un ferito e la polizia ha bloccato l'autostrada per 50 minuti, nello stesso luogo in cui fu ucciso nel 2007 Gabriele ...con le forze dell'ordine, lanci di gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti ... "poche ore ricominceremo le operazioni. Tutto sarà debitamente indagato". Il Presidente Lula, ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata per 50 minuti, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di … Secondo quanto riportato da La Stampa, la Polizia avrebbe chiesto arresti e gare a porte chiuse per Napoli e Roma dopo gli scontri avvenuti tra le due tifoserie sull'autostrada A1: "Per la polizia, pe ...Scontri tra le tifoserie di Rimini e Cesena, intorno a mezzogiorno di domenica, lungo la Via Cesenatico all'altezza di Ponte Pietra a Cesena, città in cui, nel pomeriggio si è giocato il derby - nel g ...