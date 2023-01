Scontri tra tifosi di Napoli e Roma | bloccata la A1 all’altezza di Arezzo

Agenzia ANSA

E' in codice giallo il tifoso romanista ferito con un'arma da taglio durante gliavvenutialcuni sostenitori della Roma , diretti a Milano, e un gruppo di ultrà del Napoli (diretti a Genova), entrati in contatto nell'area di servizio Badia al Pino, direzione nord dell'...A1 bloccata nel tratto aretino,Monte San Savino e Arezzo pertifosi del Napoli e della Roma avvenuti nell'area di servizio . Un ultras giallorosso è rimasto ferito da un'arma da taglio e portato all'ospedale di Arezzo: in serata è stato arrestato ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca L'Italia bloccata in autostrada, nel giorno che per molti era quello del rientro dalle vacanze. E per colpa di delinquenti travestiti da ultrà del calcio, anche se il calcio ne è ...14.53 Scontri tra ultrà su A1, 13 km di coda Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Arezzo, in direzione di Firenze, si registrano 13km di coda per scontri tra circa 300 ultras di Napoli e Roma a ...