Scontri tifosi | il procuratore di Arezzo | «Atto folle che ha messo in pericolo i viaggiatori»

La Repubblica Firenze.it

...dopo la maxi - rissa sull'A1 di ieri con idel Napoli. Contucci si è recato ad Arezzo dove ha letto il verbale d'arresto, l'udienza però, è slittata a domani per un vizio procedurale....... ne spacca sette a martellate: denunciato un 24enne Nonna eroina, si butta sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo resta illeso, lei muore sul colpotra, chi è l'ultras ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata per 50 minuti, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di … «Scontri preparati a tavolino Ricostruzione illogica». A parlare è l’avvocato Lorenzo Contucci difensore legale dell’ultras romanista finito in ospedale ...Martino Di Tosto è un ultras della Roma, fascista e vicino al movimento di estrema destra "Offensiva", ed è stato arrestato dalle autorità dopo i violenti scontri tra tifosi giallorossi e napoletani n ...