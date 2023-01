Scontri sull' A1 tra ultras | in auto spranghe di ferro A rischio Napoli - Juventus

la Repubblica

Identificati circa 180 tifosi di Roma e Napoli. Domani direttissima per il capo ultrà della Roma ferito e arrestato. Calcio Napoli auspica 'interventi radicali' come avvenne per gli hooligans ...commenta Dopo glitra ultrà napoletani e romanisti domenica all'area di servizio di Badia al Pino (Arezzo)'A1, la procura ha aperto un fascicolo d'indagine con una prima ipotesi di reato per rissa. In base ... Scontri tra tifosi sull'A1, in chat l'allarme per l'imboscata: "Ci aspettano alla stazione di servizio Sandri" Severità massima nella valutazione dei prossimi eventi: l'ha chiesta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. E ...Da mesi è in corso una guerra tra il governatore della regione Veneto Luca Zaia e i suoi solerti alleati, da una parte, e Andrea Crisanti, ex professore di Microbiologia dell’Università di Padova e at ...