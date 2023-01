Scontri sull’A1 | la procura di Arezzo | «Messa a repentaglio sicurezza dei viaggiatori Indagini per identificare quanto prima i responsabili»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) All’indomani deglifra gli ultras romanisti e napoletani, iltore di, Roberto Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulleaperte e ora in corso: «Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivareall’identificazione deidi questo gesto folle e assurdo», ha detto, «che ha messo aladeie ha bloccato una delle principali arterie del nostro Paese». Il bilancio aggiornato dell’attività svolta dalle forze di polizia fornisce finora il numero di circa 100 tifosi romanisti identificati a Milano e di altri 80 ultras napoletani a Genova. Secondoriportato ...

Maurizio De Giovanni commenta a caldo le scene da far west relative glitra gli ultrà di Napoli e Roma , avvenuti ieri nell'autogrill di Badia al Pino,(la stessa in cui nel 2007 era ......San Donato di Arezzo dopo essere rimasto ferito negli. Di ... Terrorizzando, come è successo ieri'autostrada, anche ... Scontri tra tifosi sulla A1, Ultrà del Napoli hanno forzato posto di blocco a Genova con spranghe ...