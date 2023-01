Scontri Roma Napoli | 80 ultras identificati Arrestato il tifoso romanista ferito

La Repubblica Firenze.it

- Una guerriglia senza confine. Per oltre un'ora, l'autostrada del Sole è stata bloccata in prossimità di Arezzo per gliavvenuti tra gli ultras del Napoli e quelli della. Le forze dell'ordine sono state costrette a chiudere temporaneamente la viabilità sul tratto toscano, riuscendo a normalizzare la ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'indomani deglitra ultras die Napoli all'autogrill di Badia al Pino, sulla A1. "Condanniamo in maniera decisa questi episodi, ... A1, scontri tra tifosi di Napoli e Roma: bloccata per 50 minuti, e poi riaperta, l'autostrada all'altezza di … Sono in vorso le attività investigative per individuare i violenti che ieri hanno preso parte alla guerriglia lungo l'A1, all'altezza dell'area di servizio di ..."Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo ...