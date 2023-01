Scontri fra ultras | Gravina | ' Questa gente deve pagare | servono sanzioni più stringenti'

Agenzia ANSA

Ieri, dopo aver saputo degliin autostrada, è stato impossibile per lei non tornare con la mente al 3 maggio di 9 anni fa: "Forse la morte di mio figlio non ha insegnato nulla, forse le ...Gliultras della Roma e del Napoli all'area di servizio lungo l'Autostrada del Sole dovevano essere una sorta di resa dei conti per la morte nel 2014 del tifoso napoletano Ciro Esposito. I due ... Scontri in A1 tra tifosi del Napoli e della Roma, un ferito - Cronaca La Digos è sulle tracce dei tifosi che si sono resi protagonisti degli scontri sulla A1 nei pressi dell'autogrill Badia al Pino. Già nella serata di ieri sono… Leggi ...Sono in vorso le attività investigative per individuare i violenti che ieri hanno preso parte alla guerriglia lungo l'A1, all'altezza dell'area di servizio di ...