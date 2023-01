Scontri fra ultrà | Gravina | ' Questa gente deve pagare | servono sanzioni più stringenti'

Corriere Roma

Così una dichiarazione, stamani, del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, sulle indagini sugliultras napoletani e romanisti in autostrada ieri all'area di servizio di Badia al Pino, ...All'indomani deglitra ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino il presidente della Figc Gabriele Gravina ha condannato "in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il ... Scontri fra ultrà in autostrada: le staffette, l'appuntamento in autogrill e i trucchi per evitare il «fuoco amico». Ora misure contro i violenti "Condanniamo fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi che hanno creato disagi e pericoli ieri sull'autostrada" ...Con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale il Napoli condanna gli scontri tra ultras avvenuti ieri sull'autostrada A1 ...