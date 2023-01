Agenzia ANSA

I pm della procura di Roma hanno chiesto il rinvio di nove persone in relazione agliavvenuti il 25 ottobre indel Popolo nell'ambito di una manifestazione indetta per protestare contro le misure prese dal governo allora in carica per arginare la diffusione del Covid. ...... alcuni dei quali del gruppo Casual, si stava concentrando inPrampolini con fare minaccioso. Operazione non riuscita a tre cesenati: identificati dalla guardia di finanza dopo gli. ... Scontri a Piazza del Popolo a Roma, chiesto processo per 9 - Cronaca ROMA, 09 GEN - I pm della procura di Roma hanno chiesto il rinvio di nove persone in relazione agli scontri avvenuti il 25 ottobre in Piazza del Popolo nell'ambito di una manifestazione indetta per pr ...All'arresto di uno dei capi della tifoseria romanista, piantonato in ospedale ad Arezzo, potrebbero seguire altri provvedimenti. Oltre 200 identificati, fra loro ci sarebbero persone già daspate. Il g ...