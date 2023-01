Sclerosi multipla | lo studio del San Raffaele sulla nuova cura con staminali neuronali | Rallentano la malattia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'innovazione di questoè rappresentata dall'utilizzo di unaterapia cellulare avanzata a base di celluleneurali mai utilizzate prima in pazienti con. Tali ...

Corriere della Sera

L'innovazione di questo studio è rappresentata dall'utilizzo di una nuova terapia cellulare avanzata a base di cellule staminali neurali mai utilizzate prima in pazienti con. Tali cellule, a differenza delle staminali ematopoietiche (utilizzate nelle forme recidivanti remittenti di malattia ma inefficaci nelle forme progressive) e delle cellule staminali ...... dopo 20 anni di studi, gli scienziati dell'Ospedale San Raffaele di Milano, osservando le cellule staminali neurali (prelevate dal cervello) impiegate contro laprogressiva, nella ... Sclerosi multipla, nuove prospettive di cura con cellule staminali neurali: lo studio italiano Una sperimentazione sviluppata e condotta dall’IRCCS Ospedale San Raffaele che apre la strada allo sviluppo di un’innovativa terapia cellulare per pazienti con forme progressive di sclerosi multipla.Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Una terapia sperimentale a base di cellule staminali del cervello sembra essere in grado di ridurre la ...