Sci | in salita gli ascolti in tv | azzurri protagonisti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Continuano a salire glitelevisivi per le gare di sci, trasmesse da Rai Sport. A Kranjska Gora la nostra Marta Bassino, ha concluso al secondo posto la Coppa del Mondo. La finale ha registrato 218 mila spettatori nella 1a manche (pari al 3,17%) e 557 mila spettatori nella 2a manche (pari al 4,09%). Nello stesso giorno il gigante maschile di Adelboden ha visto 353 mila spettatori (pari al 4,58%) per la 1a manche e 629 mila spettatori (pari al 3,97%) nella 2a manche. Passando a domenica 8 gennaio, Federica Brignone si è classificata seconda e la gara è stata vista da 167 mila spettatori nella 1a manche (3,18%) e da 506 mila spettatori nella 2a manche (4,15%), mentre lo slalom maschile di Adelboden ha raccolto 286 mila spettatori nella 1a manche (5,04%) e 532 mila spettatori nella 2a manche (3,76%). Buoni anche i dati della scalata del Crmis che ha chuso il Tour ...

OA Sport

La squadra azzurra non è maisul podio, il miglior risultato è stato ottenuto da Chiara Costazza, sesta nel 2018. - foto LivePhotoSport - . mc/com 09 - Gen - 23 13:10 9 gennaio 2023...Fai della Paganella (Trento) per il secondo anno consecutivo loclub Brenta Team ha organizzato domenica 8 gennaio i campionati italiani dialpinismo, specialità Vertical quindi sola. ... LIVE Tour de Ski 2023, scalata Cermis in DIRETTA: Klaebo concede il bis, Pellegrino è quarto! Karlsson: trionfo e malore Aumenta di due unità il contingente della squadra italiana in Austria ROMA (ITALPRESS) - Aumenta di due unità (da cinque a sette) il ...Scene emozionanti al termine della gara di sci in Val di Fiemme. Molti sciatori di fondo cadono subito dopo aver terminato. La vincitrice assoluta, la ...