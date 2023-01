Sci di fondo | Simone Mocellini carta da medaglia ai Mondiali di Planica? Calma e gesso Un conto sono i sogni | un altro gli obiettivi

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’Italia dello sci diha un nuovo personaggio. Si tratta di, capace di realizzare qualcosa di inedito nella storia del movimento tricolore. In Val di Fiemme, il ventiquattrenne trentino è diventato il primo azzurro di sempre a salire sul podio in due sprint a tecnica classica consecutive. Il terzo posto ottenuto sulle nevi di casa segue, infatti, quello conquistato a dicembre a Beitostølen. Oltre a rappresentare una conferma di come il ragazzo abbia delle qualità non comuni, il risultato potrebbe scritturareper un ruolo impensabile solo poche settimane or. Quello di essere uno degli uomini più attesi in chiave Italia aidi. D’nde la sprint destinata ad assegnare le medaglie iridate il prossimo ...