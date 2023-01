Sci | Coppa del Mondo | convocati nove azzurri per le gare di Wengen

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocatoatleti per le prove dideldi sci in programma a. Si tratta di Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Scheider, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Nicolò Molteni. Gliinizieranno a sciare sul Lauberhorn già martedì 10 gennaio, per preparare al meglio la discesa in programma sabato. LA CLASSIFICA GENERALE Oltre alle tre prove, una per giorno da martedì a giovedì, il programma della settimana prevede un super-G venerdì, una discesa sabato e infine lo slalom domenica. L’ultimo successo italiano arisale al 2013 con Christof Innerhofer, unico a riuscirci oltre a Kristian Ghedina (due volte) ed Herbert Plank. Più recente invece l’ultimo podio, con ...

Corriere della Sera

- Lo, Mikaela Shiffrin nella storia delladel mondo , Il successo nel secondo gigante sloveno vale infatti l'82a vittoria nella medesima competizione e l'aggancio a Lindsey Vonn come ...Un terzo ed un quinto posto. E' il bilancio di Marta Bassino al termine del weekend didel mondo di Kranjska Gora , che ha visto la campionessa cuneese in gara nei due giganti disputati. Piazzamenti che consentono a Marta di conservare la leadership di specialità con 425 punti, ... Chi è Mikaela Shiffrin: lo sci e il record di vittorie (con Vonn) in Coppa del Mondo Alex Vinatzer ha rialzato la testa dopo un avvio di stagione decisamente problematico e ha conquistato uno splendido quarto posto nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-20 ...CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI FEMMINILE 2022 - 2023 1 Eva Pinkelnig (AUT) 436 2 Katharina Althaus (GER) 369 3 Silje Opseth (NOR) 337 4 Marita Kramer (AUT) 276 5 Anna Odine Stroem (NOR) ...