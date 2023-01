Sci alpino | Sofia Goggia alla DS | “Ho molte lacune | vorrei migliorare La mano fa ancora male in partenza”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Prosegue il percorso di recupero diin vista dei prossimi appuntamenti della velocità in Coppa del Mondo (dal 12 al 15 gennaio in quel di St. Anton), a distanza di 23 giorni dfratturasinistra rimediata durante la prima discesa libera di St. Moritz. La fuoriclasse bresciana, attualmente in testaclassifica di specialità in discesa anche grazie all’incredibile trionfo ottenuto sempre sulla pista svizzera poche ore dopo l’intervento chirurgico, ha parlato stasera ai microfoni della Rai nel corso della trasmissione “Domenica Sportiva” anche a proposito delle sue condizioni attuali. “Ho fatto dei grossissimi progressi. Ho rallentato il processo di recupero, perché gareggiare a 15 ore di distanza dall’operazione ha messo lasotto un ...

Eurosport IT

Gigante Fis, oggi, a Bormio (Sondrio), gare organizzate dalla Federazione scozzese che, al femminile, registra la vittoria di Carole Agnelli (Club de Ski; 1'48"35; già al comando a metà gara), che ...La centrale ha attivato anche i militari del Sagf - SoccorsoGuardia di finanza e l'... La squadra avanzata ha trovato deglicon gli scarponi: la traccia proseguiva verso la vallata Svizzera ... Mikaela Shiffrin come Vonn, riscrive la storia: rivivi la vittoria numero 82 in Coppa del Mondo Allarme attivato dalla Soreu delle Alpi, che ha ricevuto la segnalazione di una richiesta di intervento dalla Rega - Guardia aerea svizzera di soccorso, per un uomo in difficoltà.Alex Vinatzer ha rialzato la testa dopo un avvio di stagione decisamente problematico e ha conquistato uno splendido quarto posto nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-20 ...