Sci alpino | segnali positivi da Vinatzer e dagli slalomisti azzurri | il gigante femminile è garanzia di risultati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si è concluso un weekend importante per lo sciazzurro: gli eventi di Coppa del Mondo, divisi tra Adelboden per gli uomini e Kranjska Gora per le donne, hanno portato in dote un bottino diche dà fiducia e morale in vista del continuo della stagione. Tra certezze e sorprese (e qualche piccolo passo indietro), la squadra italiana esce rafforzataultimi due giorni, andiamo ad analizzare quanto accaduto. Partiamo dalla specialità che è diventata da annididi altissimo spessore e che anche stavolta non ha deluso le aspettative: il. Certo, la vittoria è mancata, ma bisogna tenere conto che fare due secondi posti in due gare disputate, con due atlete diverse, non è un risultato da dare per scontato e che al momento ...

