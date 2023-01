Sci alpino | risposte importanti da Vinatzer e Della Vite Bassino e Brignone certezze in gigante

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si è concluso un weekend importante per lo sciazzurro: gli eventi di Coppa del Mondo, divisi tra Adelboden per gli uomini e Kranjska Gora per le donne, hanno portato in dote un bottino di risultati che dà fiducia e morale in vista del prosieguostagione. Trae sorprese (e qualche piccolo passo indietro), la squadra italiana esce rafforzata dagli ultimi due giorni, andiamo ad analizzare quanto accaduto. Partiamo dalla specialità che è diventata da anni garanzia di risultati di altissimo spessore e che anche stavolta non ha deluso le aspettative: ilfemminile. Certo, la vittoria è mancata, ma bisogna tenere conto che fare due secondi posti in due gare disputate, con due atlete diverse, non è un risultato da dare per scontato e che al momento qualsiasi altra nazione farebbe fatica a produrre ...

Eurosport IT

