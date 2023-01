Sci alpino | Coppa del Mondo St Anton 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario 12-15 gennaio

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ci attende una settimana davvero ricca di appuntamenti per ladeldi scifemminile. Il comparto femminile, dopo lo slalom di Flachau di domani sera, saranno di scena a Sanktper due prove veloci. La discesa si disputerà sabato 14, mentre domenica 15si chiuderà con il superG. Dopo il fine settimana di Kranjska Gora, dedicato alle prove tecniche (due giganti, uno con la vittoria di Valerie Grenier, il secondo dominato da Mikaela Shiffrin) si penserà alla velocità e tornerà in azione anche Sofia Goggia, che conta di essersi messa alle spalle la frattura alla mano sinistra occorsa a St. Moritz. Non solo, vedremo se Mikaela Shiffrin proseguirà nel suo “magic moment” contraddistinto da ben sei successi nelle ultime sette gare, ...