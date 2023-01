Sci alpino | Coppa del Mondo Flachau 2023 | programma | orari | tv | streaming In calendario 10 gennaio

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Superato il weekend di Kranjska Gora dedicato al gigante, ladeldi scifemminile continua la sua fittazione di questoe guarda avanti verso il prossimo appuntamento. Ingià domani una nuova gara, con lo slalom speciale che sarà ospitato dalla pista di, in Austria. Sarà dunque tempo per il settimo slalom femminile della stagione. Un nuovo night event dopo quello tenuto (ed il secondo cancellato) sulla pista croata di Zagabria. Il grande tema della gara non potrà che essere la prospettiva di vittoria numero 83 per Mikaela Shiffrin indel, cifra che le permetterebbe di staccare Lindsey Vonn e diventare primatista solitaria per numero di successi ...