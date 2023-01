Sci alpino | Cdm Nove azzurri per le gare di velocità a Wengen

OA Sport

Il campione della Val d'Ultimo è stato anche l'ultimo azzurro a salire sul podio della discesa a Wengen, terzo lo scorso anno, preceduto negli annali dellonella stessa posizione da Innerhofer ...... rappresentanti delloclub Alpi Marittime, chiudono la loro prestazione rispettivamente al 14° ... doppietta dell'Nicola Romanin (1 ora 02'43''4; 1 0 0 0). Il podio è stato poi completato ... Sci alpino, Paolo De Chiesa: "Lara Colturi La FISI ha fatto bene a non fare eccezioni, ma capisco i genitori" La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa questa settimana in una delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia, infatti, a Wengen e già da domani gli atleti saranno in pista per la p ...Casse, Innerhofer e Paris guidano la pattuglia tricolore sulla pista svizzera ROMA (ITALPRESS) - Sono nove gli azzurri che prenderanno parte ...