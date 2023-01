Scherma Fiamme Gialle | Fusetti | Spica e Franzoni da podio in Coppa del Mondo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E’ stato un weekend ricco di soddisfazioni per lagialloverde. Sulle pedane di Budapest infatti è andata in scena la prova dideldi sciabola femminile Under 20: a trionfare è stata nuovamente Carlotta(Carlotta aveva già vinto una prova didelpoche settimane fa). A salire sulanche Manuela. Il giorno successivo, nella prova a squadre,, insieme alle compagne del quartetto nazionale, hanno conquistato un ottimo bronzo. Nello stesso fine settimana, sulle pedane di Udine, si è svolta ladeldi fioretto maschile e femminile. Giusepperitorna con un ricco bottino vincendo sia la prova ...

Il Faro online

per 15 - 5 Riccardo Caico (Frascati) aggiudicandosi l'accesso ai sedicesimi dove trionfa per 15 - 13 contro Lorenzo Di Prospero (Oro Roma). Supera poi Filippo Landi (Frascati) ... Scherma Fiamme Gialle: Fusetti, Spica e Franzoni da podio in ... Carlotta Fusetti concede il bis. Dopo aver dominato la prova di Coppa del Mondo disputata in dicembre in Polonia, la sciabolatrice padovana classe 2004 del Petrarca Scherma e del Gruppo Sportivo Fiamm ...Grande prestazione per Matilde Molinari, fiorettista della Comini in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. Dopo il nono posto di Londra, la diciassettenne padovana (che il 25 gennaio sarà prem ...