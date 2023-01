(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le festività sono appena finite, oggi si ricomincia e già si pensa alla contesa iridata SBK che, udite udite, parte proprio in questa seconda settimana di gennaio. Così presto?! Sì, perché tutto il ...

e Yamaha: tre anni indi alti e bassi... il Mondialeha 36 tappe in programma: tra i 23 piloti ci sono conferme nei Team più importanti ...WorldSBK Team 11 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R Motocorsa Racing 12 31 GarrettUSA ... SBK, Gerloff cerca il rilancio con la BMW, dimenticando Yamaha Garrett ha lasciato la M1, entrando nell'indipendente team Bonovo Action. A bordo della nuova M1000 RR l'americano dovrà lasciarsi alle spalle gli alti e bassi mostrati dal 2020 al 2022, entrando nell ...Il campionato del mondo delle moto di serie si prepara per il nuovo inizio di stagione: confermati i team ufficiali, novità invece in quelli indipendenti. Ecco le entry list provvisorie dei campionati ...