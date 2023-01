Sbarchi consentiti ma solo nel centro Italia La strategia di Piantedosi scatena l’ira delle ong

la Repubblica

... per rintuzzare gli argomenti di chi ha ipotizzato un cambio di linea del governo italiano dopo glidi navi di Ongnegl ultimi giorni. " Il governo non cambia rotta sull'...... per rintuzzare gli argomenti di chi ha ipotizzato un cambio di linea del governo italiano dopo glidi navi di Ongnegl ultimi giorni. " Il governo non cambia rotta sull'... Sbarchi a Salerno: "Vietato filmare e fotografare". La prefettura avverte la stampa I 37 naufraghi, recuperati al largo della Libia e in condizioni di salute precarie, dovranno navigare per quattro giorni. “Le previsioni meteo sono in peggioramento“ – denuncia l'associazione umanitar ...Il sindaco di Lampedusa all'Adnkronos: "Nel 2022 oltre 100mila transiti. Hotspot al collasso, serve nave fissa che fa la spola con Sicilia" ...