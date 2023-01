Sassoli non lo avrebbe tollerato Von der Leyen e lo scandalo Ue

(Di lunedì 9 gennaio 2023) "David nonmaila corruzione né fra le fila dei parlamentari europei né in nessun assemblea o istituzione governativa. Combatterebbe con ogni forza contro corruzione e interferenza straniere come sta facendo ottimamente la presidente del Parlamento europeo", così la presidente della Commissione europea Ursula von deralla presentazione del libro con gli scritti di David“La saggezza e l'audacia” al teatro Quirino a Roma. "Forse proprio per questo senso della storia che David ha sempre compreso quando noi leader europei tentavamo di dar forma al corso europeo", ha aggiunto la leader europea.

Queste le sentite parole della presidentessa von der Leyen, in ricordo di David, durante ... È stato persino dichiarato personagrata dalla Russia, a causa della sua posizione ...È stata una profezia', ha sottolineato Von der Leyen che, successivamente, ha ricordato anche comefosse stato dichiarato personagrata dalla . 2023 - 01 - 09 13:21:01 Il Commisario ... Von der Leyen a Roma ricorda Sassoli: "Non avrebbe mai tollerato la corruzione" La sua morte prematura, l'11 gennaio 2022, suscitò in Italia e in tutta Europa un grande moto spontaneo di dolore e partecipazione. Sentimenti sinceri rileva ancora Mattarella che hanno rivelato una p ...Enrico Letta al Teatro Quirino per la presentazione del libro «David Sassoli: la saggezza e l'audacia» che raccoglie i discorsi del presidente del Parlamento Europeo.