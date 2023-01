Sarri è ossessionato dal problema mentale della Lazio | ma quando affronterà quello fisico? CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma commenta il pareggiocontro l’Empoli, ieri all’Olimpico. Lavinceva 2-0, poi si è fatta rimontare, come già era accaduto contro il Lecce, tre giorni fa. Prima Caputo, poi Marin, hanno condannato la squadra di. “Il gol di Marin a pochi secondi dalla fine ha ufficialmente aperto la prima vera crisidi, rovinandole il compleanno e forse anche l’immediato futuro”. La, scrive il, “ha perso la propria identità alla fine di ottobre”, non è unche è emerso soltanto ieri, insomma. Tra l’altro l’avversario di ieri non era esattamente imbattibile.parla di un...