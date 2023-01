Sardegna | tenta di salvare il cane ma precipita nel pozzo | morto 20enne a San Teodoro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato ritrovato nella mattinata di lunedì 9 gennaio in unnelle campagne in località Lutturai, a San, sulla costa nord orientale della. L’ipotesi più probabile è che il giovane sia caduto mentre cercava diil suo, ritrovato anch’esso senza vita nella cavità profonda cinque metri con tre metri d’acqua. Ilha probabilmente perso l’equilibrio, cadendo nele, non riuscendo più a riemergere, èannegato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Accortasi che il figlio non era rientrato a casa, la madre ha allertato i militari, conducendoli nelle campagne dove il figlio era solito andare a giocare con il ...

Il cadavere di un ventiduenne è stato recuperato dai vigili del fuoco in località Lutturai, nel comune di San Teodoro, in provincia di Sassari. Il ragazzo era caduto all'interno di un pozzo profondo ... La tragedia si è consumata nelle campagne di San Teodoro, in Provincia di Sassari. Il corpo senza vita di Danilo Sulas è stato ritrovato insieme alla carcassa dell'animale in un pozzo profondo circa c ...