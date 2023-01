Saraya | “Triple H ha fatto di tutto per trattenermi in WWE”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo l’uscita di scena di Vince McMahon e la relativa presa di posizione da parte diH sono cambiate molte cose in WWE. L’ex wrestler ha infattidiper riportare a “casa base” molti dei talenti che sono stati licenziati negli scorsi anni. Hacosi con Bray Wyatt ad esempio, oppure ancora con Strowman. Nel suo mirino c’era pero’ anche, conosciuta in quel di Stamford con il nome di Paige attualmente in forza alla AEW. Rispetto reciproco “Io adoro Hunter, è una persona speciale. Quando ha saputo della situazione mi ha detto -hey aspetta, cosa accade- ed io gli ho risposto che non avevo idea del perchè non mi avevano rinnovato il contratto. Avrebbediper, sia per un’eventuale idea in ...

