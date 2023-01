Sanità Lazio – La Lega | “Emergenza aggressioni medici | dov’è stato D’Amato per 5 anni?”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “È arrivata l’ennesima aggressione a un medico, stavolta all’Ospedale Sant’Andrea, da parte dei parenti di una malata. Non si placa questo increscioso fenomeno, il personale sanitario è costantemente nel mirino, ma da parte della Regione, tranne i deboli proclami di facciata, come avvenuto puntualmente anche oggi, in cinquenon c’è stata capacità di programmazione e pianificazione di interventi ad hoc, non si è riuscito in alcun modo a lavorare, di concerto con la prefettura e con le altre istituzioni e autorità, per porre fine a questa criticità una volta per tutte“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale deldella, Daniele Gini, che lunedì 16 gennaio sarà al convegno “Stop alla violenza a danno degli operatori della Salute” organizzato da Amad, Uif e Confintesa ...