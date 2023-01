Sanità al collasso | FdI | “Bussate ai governi targati Pd-5Stelle | con Meloni la svolta si vede già”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “L’analisi del presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia Bruno Zuccarelli sugli ospedali ale sull’assenza della politica è davvero iniqua e ingenerosa. Perché non tiene conto del fatto che il governoè in carica da soli due mesi. E anche poco obiettiva perché esonera di fatto la Regione Campania da ogni responsabilità”. Così in una nota la capogruppo di FdI alla Commissionedella Camera, Imma Vietri.in Campania, colpa deiPd-Il riferimento è a un’intervista al vetriolo rilasciata al Mattino da Zuccarelli. “La crisi in cui versa il settore a livello nazionale – spiega Vietri – scaturisce da dodici anni di tagli smisurati da parte deitecnici. O di larghe intesePd-M5S. In ...