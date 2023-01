Novella 2000

sceglie il bianco, in un completo Diesel by Glenn Martens , e viene accompagnato nella ... Rkomi in Etro sie fa le flessioni sul palco. Tutto per guadagnare punti al Fantasanremo, ......personalità in ascesa impossibile non citare i dominatori delle chart nel 2021 Rkomi e,...Stone Ah ah ah È zucchero e lampone Mi ingoia come un boa Lei dice "come osi" Poi miÈ come ... Sangiovanni si spoglia per i suoi 20 anni