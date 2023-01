Sangiovanni | il suono fresco della musica italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è uno dei più importanti fenomeni pop degli ultimi anni. Nato il 9 Gennaio del 2003 rappresenta alla perfezione la nuova generazione dei giovani talenti sfornati dalla fucina di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la giovane età ha già dimostrato una maturità artistica fuori dal comune, e le vendite di dischi ne sono la testimonianza, una giovane e promettente carriera esplosa in breve temponasce a Vicenza e già da giovanissimo ha la possibilità di entrare nel mondoattraverso la porta principale, quella di Amici. Si distingue subito per il suo stile originale, e questo lo porta in breve tempo a diventare uno dei beniamini del pubblico che segue il talent. Dopo una cavalcata trionfale riesce a raggiungere l’ambita fase serale di Amici, dove ...