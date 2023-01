San Siro | il responsabile del dossier | 'Attendiamo notizie sul vincolo | pronti a ripartire da zero'

I Ptn, prossimi al loro primo tour negli stadi subito salutato dai sold out die Olimpico, annoverano complessivamente cinque singoli e tre album nelle prime cento posizioni delle rispettive ...L'appuntamento è per giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (il 21 e 22) e aa Milano (il 25, 26, 28 e 29). Caccia al ticket anche per il ritorno in Italia del Boss (l'ultima volta era stato al Circo Massimo a Roma nel 2016): Bruce Springsteen arriverà già a maggio ...Tammy ancora a segno alla ‘Scala del Calcio’. Sempre nel periodo della Befana come la passata stagione e da lì in poi non si era più fermato ...'L'obiettivo era diverso e non aver vinto una partita giocata così bene ci dispiace. Abbiamo preso 2 gol su calci piazzati e non possiamo concedere queste cose. Siamo delusi, avevamo giocato bene e me ...