San Giorgio – Durazzano | pari a reti bianche | spettacolo sugli spalti e in campo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSandel Sannio (Bn) – Una spettacolare giornata di sport, quella che è andata in scena nel primo pomeriggio di oggi al “Chiavelli” di Sandel Sannio, dove i padroni di casa di mister Francesca e ilsi sono affrontati nel big match della 9° giornata del campionato di Terza Categoria girone A.sia sul terreno di gioco, dove le due formazioni hanno dato vita a una partita dall’alto tasso tecnico e agonistico, e siacon i tifosi sangiorgesi accorsi in massa per supportare capitan Zampetti e compagni, dando dimostrazione di enorme partecipazione alla causa gold-black. A fare la partita è stato, per lunghi tratti, il Sandi mister Francesca che, specie nella prima frazione, ha chiuso nella ...